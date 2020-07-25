السفير الصيني يزور معالم تراثية في العلا

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى): نشر السفير الصيني في المملكة، تشينغ وي، صورة له أثناء زيارته لمعالم تراثية في مدينة العلا. نشر السفير الصيني في المملكة، تشينغ وي، صورة له أثناء زيارته لمعالم تراثية في مدينة العلا. وظهر السفير في الصورة وهو بجوار زوجته ويقفان أمام جبل الفيل بصحراء العلا. وقارن السفير، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، بين جبل الفيل في المملكة، وجبل الفيل الموجود في بلاده، وذلك بنشر صوراً لهما.

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