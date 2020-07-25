شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت طلال تنفي صلتها بأحد الحسابات الوهمية على إنستجرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، اليوم السبت، على عدم صلتها بحساب يحمل اسمها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكشفت الأميرة ريما، عن صورة توضح بيانات الحساب المزيف، والمنشورات التي ينشرها، مؤكدة أنه لا يخصها؛ حيث قالت: "هذا الحساب لا يمتّ لي بِصِلة وليس حسابي".
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