شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تونسية تُعبر عن فرحتها باختيارها لأداء فريضة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت مُقيمة تونسية عن فرحتها الشديدة لاختيارها لأداء فريض الحج هذا العام، من قبل وزارة الحج والعمرة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو للحاجة التونسية الدكتورة هيفاء يوسف حمدون، إذ قالت: " تقدمت على موقع الوزارة لأداء مناسك الحج هذا العام، ولم أكن أتوقع أن يتم قبولي نظراً للعدد القليل الذي يتم قبولهم".

وأضافت: " وعندما صدرت نتيجة قبولي للحج، كانت فرحة لا توصف ولا تصدق" ، متابعة: " أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة السعودية على جهودهم المبذولة وحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها عند وصولنا لأداء مناسك الحج".