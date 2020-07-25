شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح عقوبة الاستجابة لرجاء أو وساطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني، فضل بن شامان، عقوبة الاستجابة لرجاء أو وساطة، مؤكداً أن ذلك يعد فعل مُجرم.

وذكر، خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC، أن الاستجابة لرجاء أو وساطة بشأن المعاملات أو الخدمات المقدمة للمواطن أو المقيم يعاقب عليها بالسجن 3 سنوات.

ونصح "شومان" المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة لأى ابتزاز متعلق بإنجاز المعاملات بمقابل مادي، والإبلاغ عن هذه الممارسات المجرمة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال الرقم الموحد (980).