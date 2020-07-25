شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تنشر فيديو حملات "المجاهدين" لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تنفذ الإدارة العامة للمجاهدين حملات مكثفة في الطرق الترابية والأودية لمنع المتسللين المخالفين لأنظمة الحج من دخول مكة المكرمة . تنفذ الإدارة العامة للمجاهدين حملات مكثفة في الطرق الترابية والأودية لمنع المتسللين المخالفين لأنظمة الحج من دخول مكة المكرمة . وكشفت وزارة الداخلية عن مقطع فيديو يوضح انتشار قوات الإدارة العامة للمجاهدين على جميع الطرق وفي قلب الصحراء لمنع المتسللين والتأكد من نظامية قائدي المركبات . الجدير بالذكر ان المتسلل يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال ، ويعاقب قائد المركب بالسجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال مع مصادرة المركبة وإذا كان وافد يتم إبعاده عن المملكة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تنشر فيديو حملات "المجاهدين" لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.