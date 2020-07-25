عاصفة ترابية تجتاح طريق «المدينة - مكة» السريع

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية. أصدر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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