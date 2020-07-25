شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرياح الهابطة تُشكل موجة من الغبار شرق المربع بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو، الرياح الهابطة وهي تُشكل موجة من الغبار شرق المربع في العيص بالمدينة المنورة، اليوم السبت، فضلًا عن قوة العصف المطري في اليتمة جنوب المدينة المنورة.