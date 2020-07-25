شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تعلن تغيير موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديل موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9 أغسطس المقبل. قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديل موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9 أغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك. ونوهت بتلقي اتصالات المستفيدين واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

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