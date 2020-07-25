شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تغلق منتجع شهير بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير ، أحدى المنتجعات السياحية الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية ، رصدت عدة مخالفات صحية و بلدية بحق احدى المنتجعات الشهيرة بمدينة أبها .

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و بين بأن المخلفات التي تم رصدها شملت عدم حصول المنشاة على تراخيص نظامية لتشغيله أضافة الى افتقار المنشأة الى ادنى اشتراطات السلامة علاوة الى عدم التقيد بالإجراءات الوقائية و الاحترازية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشاة .

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المنشأت التجارية المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها .

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المنشآت المخالفة وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على 940 .