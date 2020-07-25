شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "مشاعر لا تُوصف" لمقيم إماراتي بعد قبوله للحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعرب إمارتي مقيم في المملكة عن سعادته الغامرة بعد اختياره لآداء الحج هذا الموسم الإستثنائي . اعرب إمارتي مقيم في المملكة عن سعادته الغامرة بعد اختياره لآداء الحج هذا الموسم الإستثنائي . وقال عبد الله الكثيري ان الإجراءات كانت سهلة حيث كشف عن هويته وحالته الصحية وهو متعافي من فيروس كورونا ولم يحج سابقاً وتم ظهور النتيجة بإختياره . Advertisements وأضاف ان مشاعره لا توصف بعد ان اختاره الله تعالي بين ملايين المسلمين لآداء الفريضة . وقال ان الأوضاع كانت سهلة في مواسم الحج السابقة رغم الأعداد الهائلة وانه يتوقع مزيد من السهولة والتنظيممع الأعداد المحدودة بطبيعة الحال هذا الموسم .

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