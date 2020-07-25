شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. استشاري أمراض معدية: زيادة الإصابات أمرًا متوقعًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري أمراض معدية الدكتور عبد الإله المحيا، أن زيادة عدد الإصابات بالفيروس المستجد هو أمر متوقع ولكن هذا الأمر لا يجب أن يكون مقلقاً طالما أن النظام الصحي قادر على التعامل معها.

وقال الدكتور عبد الإله، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أن الموجة الثانية عبارة عن عودة الفيروس بعد غياب لفترة معينة، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات في بعض الدول تشير إلى مرورها بموجة ثانية.

وسجل الفيروس المستجد، زيادة قياسية في العالم خلال 24 ساعة؛ حيث بلغت الحالات 284196، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، كما زاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.