شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظات نزول الحجاج من الحافلات والدخول إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأ الحجاج في الانتقال إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج، إذ أظهر مقطع فيديو لحظة نزولهم من الحافلات إلى فندق إقامتهم المزوّد بخدمات صحية والقريب من المشاعر المقدسة.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد صرّح بأن "المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441ه".

وقال وزير الحج والعمرة :" لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج".