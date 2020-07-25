ضبط 10 أوكار اتخذتها تشكيلات عصابية لتخزين مسروقاتها بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الكشف عن10 مواقع بأحياء الرياض، قامت تشكيلات عصابية باتخاذها مقرًّا لتخزين مسروقاتها من المعادن والمعدات الكهربائية.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الأجهزة الأمنية كشفت عن 10 مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض، اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم مؤخرًا لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء.

وأضاف الرائد الكريديس، أن التشكيلات العصابية كانت تقوم بتجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخل الأماكن العشر المخالفة، على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطِنين.

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وبين مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهمًا، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000)، خمسة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال.

وأشار الرائد الكريديس، إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل حاليًا الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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