بـ8 خطوات.. هكذا تتناول طعامًا آمنًا خلال موسم الحج

وفقًا لهيئة الغذاء والدواء

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 8 طرق وخطوات يستطيع من خلالها الحجاج التأكد من مصدر طعامهم وجودته خلال موسم الحج 1441هـ. وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الحجاج يستطيعون التأكد من مصدر طعامهم وجودته خلال موسم الحج عبر: 1- التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها. 2- لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام. 3- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين. 4- احرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها. Advertisements 5- تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة. 6- تأكد من تاريخ الصلاحية. 7- لا تترك الطعام مكشوفًا. 8- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري. وبدأ الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، الأحد الماضي، ووفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام. اقرأ أيضا: 10 دلائل أثبتت التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا

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