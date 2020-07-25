15 طاقمًا بيطريًا من «زراعة القصيم» يشارك بـ«مهرجان أضحيتي»

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم في مهرجان أضحيتي ٤١، والذي ينظمه بالتعاون مع أمانة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة ويستمر حتى التاسع من هذا الشهر.

وبيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي أنَّه تماشيًا مع نهج الوزارة وتوجيهات مقام الإمارة تم توفير طاقم طبي بيطري مكون من أكثر من ١٥ طبيبًا بيطريًا للإرشاد والمتابعة والكشف على الأضاحي، والتأكد من حالتها الصحية وخلوها من الأمراض ومطابقتها للشروط الشرعية للأضحية.

ووأضاف الرجيعي أنَّه تمَّ أيضًا إطلاق برنامج إرشادي منوَّع عبر إقامة فعاليات إرشادية في مدينة الأنعام ومركز العقيلات ونقاط البيع والأسواق بمدينة بريدة.

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وأوضح أنَّ الوحدة البيطرية ببريدة توفر عيادة متنقلة متواجدة على مدار الساعة للحالات الطارئة في مدينة الأنعام مع استقبال الحالات في إجازة عيد الأضحى المبارك بمقر الوحدة البيطرية.

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