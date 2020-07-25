بتطهير كل 3 ساعات.. مطار «الملك عبدالعزيز الدولي» يستقبل الحجاج بإجراءات وقائية ضد كورونا

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، أنه تم تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية فور وصول ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة.

وقال الرؤساء –عبر حسابه بتويتر- إن الطيران المدني نفذ حزمة إجراءات وقائية فور وصول ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة لأداء مناسك حج 1441 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من أبرزها: قياس درجة الحرارة، وتوفير أجهزة التعقيم.

وأضاف أنه يتم أيضًا تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجيج، وتطهير المطار كل 3 ساعات، وكذلك تطهير الطائرات المستخدمة في نقل الحجاج بعد كل رحلة.

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وبدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي في استقبال ضيوف الرحمن، قادمين من جميع أنحاء المملكة، متجهين إلى المشاعر المقدسة بمكة، وذلك بعد قصر موسم الحج على المواطنين والمقيمين بالمملكة، بسبب جائحة كورونا.

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