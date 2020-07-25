عاجل-بيان بسبب انخفاض إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن الشرقية

وعزيا النقص الناتج للمياه وفقًا لـ (جواب) إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية؛ هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.
وأكدتا على أنهما تبذلان كل الجهود لتقليص الفاقد، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء.
مثمنين تعاون المستفيدين في المحافظة على ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة المؤقتة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في محطة جواب لإيجاد الحلول للتغلب على المشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها حسب الحصص المقررة، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجيًا وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.
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