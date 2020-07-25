وبين مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة 56 متهما، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب 276 حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها 5.240 ملايين ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الكشف عن 10 مواقع في الرياض اتخذتها تشكيلات عصابية لتجميع مسروقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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