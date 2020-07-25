عاجل-الكشف عن 10 مواقع في الرياض اتخذتها تشكيلات عصابية لتجميع مسروقاتها

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن 10 مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم مؤخرا لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرق غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنان وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية ( سكراب ) مجهولة المصدر ، يديرها 25 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطنين.

وبين مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة 56 متهما، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب 276 حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها 5.240 ملايين ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.