السعودية اليوم/ "مسرعة الإعلام السعودي" حلقة نقاش بالأحساء



الأحساء 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واس

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء غداً حلقة نقاش "عن بُعد" تحت عنوان "مسرعة الإعلام السعودي"، يحاضر فيها عضو مجلس ريادة الأعمال في غرفة الأحساء محمد بن حمد العفالق، وتديرها عضو الهيئة سارة بنت صالح الملحم.

وتتناول حلقة النقاش 4 محاور رئيسية، شملت الفرق بين الحاضنة والمسرعة، وأثر ريادة الأعمال على اقتصادنا الوطني وإسهام المسرعة عليه، وسمات المسرعات الإعلامية الناجحة، والفئة المستهدفة للمسرعات الإعلامية، مبينةً أن الحاضنة هي برامج تشاركية مصممة لتساعد المشاريع الريادية الجديدة في النجاح من خلال تقديم التدريب والإرشاد وحل المشكلات المرتبطة، وتوفر له إمكانية الوصول للتمويل بربطه بالمستثمرين، إضافة إلى الاحتكاك برواد أعمال آخرين لتبادل الخبرات.

// انتهى//

16:16ت م

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