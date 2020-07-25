

حفر الباطن 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واس

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات العمل بمراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ابتداء من يوم غد حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة الجاري.

وأوضحت المديرية أن أوقات العمل بتلك المراكز تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، وشملت مراكز: العزيزية أ ، وشرق المحمدية، والصفيري، والذيبية، والفيصلية بالقيصومة، والنظيم، والصداوي، ومناخ، والسعيرة، والحيراء، والخبيراء، ومعرج السوبان، وأم عشر، وأم قليب، وسامودة، وهجرة النايفية، ودرب الإبل.

وأضافت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة التي تعمل على مدار 24 ساعة شملت مراكز: شرق الباطن، والنزهة، والرقعي، فيما يستقبل مركز صحي أبو موسى الأشعري، ومركز صحي الأمير سلطان المراجعين لعيادات "تطمن" طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً، لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى//

15:42ت م

0088



حفر الباطن 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واسحددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات العمل بمراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ابتداء من يوم غد حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة الجاري.وأوضحت المديرية أن أوقات العمل بتلك المراكز تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، وشملت مراكز: العزيزية أ ، وشرق المحمدية، والصفيري، والذيبية، والفيصلية بالقيصومة، والنظيم، والصداوي، ومناخ، والسعيرة، والحيراء، والخبيراء، ومعرج السوبان، وأم عشر، وأم قليب، وسامودة، وهجرة النايفية، ودرب الإبل.وأضافت صحة حفر الباطن أن المراكز المناوبة التي تعمل على مدار 24 ساعة شملت مراكز: شرق الباطن، والنزهة، والرقعي، فيما يستقبل مركز صحي أبو موسى الأشعري، ومركز صحي الأمير سلطان المراجعين لعيادات "تطمن" طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19"// انتهى//15:42ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ صحة حفر الباطن تُحدد المراكز الصحية المناوبة بإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.