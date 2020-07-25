

حائل 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واس

واصلت بلدية محافظة السليمي جوالاتها الرقابية لتهيئة المسالخ ورفع درجات استعدادها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك , والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية من خلال إلزام المسالخ بالتعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وتوفير المعقمات والأقنعة والقفازات عند المداخل ، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها ووضع ملصقات التباعد الجسدي لمنع تفشي جائحة

ودعت بلدية السليمي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

15:37ت م

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حائل 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واسواصلت بلدية محافظة السليمي جوالاتها الرقابية لتهيئة المسالخ ورفع درجات استعدادها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك , والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية من خلال إلزام المسالخ بالتعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وتوفير المعقمات والأقنعة والقفازات عند المداخل ، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها ووضع ملصقات التباعد الجسدي لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".ودعت بلدية السليمي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //15:37ت م0085

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية السليمي تواصل جولاتها على المسالخ للتأكد من جاهزيتها احترازياً خلال أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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