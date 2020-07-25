السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بحائل تجهز 276جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى



حائل 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل استعداداته لتهيئة وتجهيز 276 جامعاً ومسجداً في مدينة حائل ومحافظاتها والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 هـ .

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبد الله المجماج أنه حُدّد 30 جامعاً من ضمن الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة العيد للنساء فيها، مشيراً إلى أن مراقبات المساجد بالتعاون مع فرق التطوع التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة يقمن باستقبال النساء وفحصهن قبل دخول المصلى للتأكد من سلامة الجميع .

وبين المجماج أن الفرع هيّأ الجوامع والمساجد الإضافية المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتكون جاهزة لاستقبال المصلين , داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم.

// انتهى //

15:36ت م

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