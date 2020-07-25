شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم ثلاثية لتمكين غير المقبولين بنكيًا من المسكن والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري أول أمس بالرياض، مع وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري المهندس أحمد بن ناصر البديّع أن المبادرة تمكن غير المقبولين بنكياً وفق معايير ومعدّل محدّد، منوّهاً بدور وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي، في إطار تعزيز التمكين السكني للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل السكني.

من جهته أوضح وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المواطنين الأشد حاجة، وتسعى لتحقيق أثر أكبر من خلال الوصول إليهم وتقديم الحلول السكنية بشكل مباشر، أو عبر التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الربحي وغير الربحي، مشيراً إلى أن مبادرة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لدعم غير المقبولين بنكياً تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، مقدّماً شكره للجمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي على دعمهم كجهة مانحة لتمكين العديد من المواطنين من غير المقبولين بنكياً.

ولفت سموّه إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة، مؤكداً أن التجارب والدراسات العالمية أثبتت أن دمج مختلف الشرائح يعد أحد أكثر الممارسات التي تحقق آثار تنموية كبيرة ومباشرة على الأسر.