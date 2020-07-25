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صور وصول أمير الكويت لأمريكا والداخلية تعيد رجل أمن ضمن الوفد المرافق
بعد تصويره لموكب الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو بحالة صحية مستقرة؛ وذلك لاستكمال العلاج.
رافق أمير الكويت نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، فيما كان في استقباله على أرض المطار سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر.
وكان أمير الكويت قد غادر الكويت ، حيث كان في وداعه على أرض المطار نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
في سياق متصل كشف مصدر أمني، وفقًا لـ”القبس”، أن وزير الداخلية أنس الصالح أمر بإعادة رجل أمن من ضمن الوفد الأمني المرافق لأمير الكويت في أمريكا.
وأضاف المصدر أن الوزير الصالح أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب أمير الكويت ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
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