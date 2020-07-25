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شاهد.. سفير الصين وزوجته يزوران جبل الفيل في العلا
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن وي تشينغ، مدينة العلا لاستكشاف معالمها التراثية، والتعرف على حضارتها الضاربة في جذور التاريخ.
ونشر السفير “تشينغ وي” صورة له برفقة زوجته من أمام “جبل الفيل” بصحراء العلا، وقارن بينه وبين “جبل الفيل” في الماء، وهو أحد المعالم السياحية المعروفة في الصين.
يذكر أن جبل الفيل يعد من أبرز المعالم السياحية في العلا وهو على شكل كتلة صخرية تشبه الفيل، يقع في منطقة متسعة تكسوها الرمال الذهبية ومحاطة بمجموعة من الجبال على بعد 7 كيلومترات إلى الجهة الشرقية من محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.
ويعد جبل خرطوم الفيل في الصين، أحد المعالم السياحية التي تشتهر بها مدينة قويلين، المعروفة بمناظرها الطبيعة الخلابة وجوها المعتدل.
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