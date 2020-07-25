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موعد صلاة العيد في بريدة.. وتهيئة 1156 جامعًا ومسجدًا إضافيًا بالقصيم
ضمن البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - واس
هيّأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم 1156 جامعًا ومسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 هـ، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم عبد الرحمن بن إبراهيم السويلم أن تهيئة وجاهزية هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد تأتي ضمن جميع (البروتوكولات) الصحية الصادرة من الجهات المختصة داعيًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظاً على سلامة الجميع.
يذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة بريدة في تمام الساعة الخامسة وأربعة وأربعين دقائق بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا.
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