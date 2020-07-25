السعودية | فيديو.. فرحة امرأة تونسية لاختيارها لحج هذا العام

فرحة غامرة عاشتها إحدى المقيمات في السعودية، والقادمة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. حيث عبرت الحاجة التونسية في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الحج والعمرة السعودية على "تويتر"، عن فرحتها التي لا توصف لاختيارها لأداء فريضة الحج.

إلى ذلك، قالت الحاجة التونسية، الدكتورة هيفاء يوسف حمدون، "تقدمت على موقع وزارة الحج والعمرة لأداء مناسك الحج هذا العام، ولم أكن أتوقع أن يتم قبولي نظراً للعدد القليل الذي يتم قبولهم، وعندما صدرت نتيجة قبولي للحج، كانت فرحة لا توصف ولا تصدق".

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فرحة الحجاج لدى وصولهم المطار

وأضافت: "أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة السعودية على جهودهم المبذولة وحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها عند وصولنا لأداء مناسك الحج".

من جهته، استمر وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، والقادمين من عدة مطارات داخلية، وسط استعدادات من كافة الجهات ذات العلاقة، وفق خطط تكاملية لحج آمن.

جانب من وصول عدد من الحجاج

وقد وفرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مسارًا خاصًا للحجيج لدى وصولهم، لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج 1441هـ.

وبعد إنهاء إجراءات السفر توجه الحجيج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة، حيث جهزت الوزارة مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.