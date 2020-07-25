محمد بن مسعود - الدمام - طاقته التشيغلية 750 ذبيحة يومياً.. مع خدمة التوصيل للمنازل ‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة، يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان "شرقاً" بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل. جدير بالذكر أن الطاقة التشغيلية لهذا المسلخ المتنقل تبلغ 750 ذبيحة يومياً. أمانة القصيم 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 03:56 PM Advertisements طاقته التشيغلية 750 ذبيحة يومياً.. مع خدمة التوصيل للمنازل "أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى "أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى ‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة، يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان "شرقاً" بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل. جدير بالذكر أن الطاقة التشغيلية لهذا المسلخ المتنقل تبلغ 750 ذبيحة يومياً. الكلمات المفتاحية ، "أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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