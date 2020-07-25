، شاهد.. مطار الملك عبدالعزيز يواصل استقبال ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدموا من عدة مطارات داخلية وسط استعدادات من كل الجهات

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم السبت، استمرار وصول الحجاج إلى المطار، قادمين من عدة مطارات داخلية، وسط استعدادات من كل الجهات ذات العلاقة.

وكانت قد وصلت إلى المطار أمس، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من القصيم، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ.

ولضمان سلامة ضيوف الرحمن، وفّرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساراً خاصاً للحجيج لدى وصولهم؛ لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج 1441هـ.

وبعد إنهاء إجراءات السفر توجه الحجيج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة، حيث جهزت الوزارة مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.

وعبر الحجاج عن خالص امتنانهم على الخدمات والتسهيلات والاهتمام المُقدم لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبدين سعادتهم الغامرة لتمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، مثمنين لوزارة الحج والعمرة الجهود التي يبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن.