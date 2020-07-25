شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2201 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 264973 حالة.

Advertisements كما أكدت رصد 31 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، فيما سجلت 2049 حالة تعاف ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية إلى 217780 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 2201 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.