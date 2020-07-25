شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2201 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2051 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2201 إصابة جديدة بكورونا في المملكة و2051 حالة تعافي و31 حالة وفاة، ليصل مجموع المتعافين إلى 217,780 حالة فيما يصل إجمالي عدد الإصابات إلى 264,973 حالة، والوفيات إلى 2703 حالات.

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