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اليوم.. نقل أسهم أرامكو المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للسعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت شركة أرامكو السعودية أنه من المقرر أن يتم اليوم السبت نقل الأسهم المجانية لشركة “أرامكو السعودية” إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين.
وأشارت أرامكو في بيان لها إلى أن الأسهم المجانية مستحقة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي وحتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).
ومن المقرر أن يحصل الفرد المستحق على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألّا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.
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