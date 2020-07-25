شكرا لقرائتكم أمانة القصيم توفر مسلخًا إضافيًا في بريدة خلال عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-25 أمانة القصيم توفر مسلخًا إضافيًا في بريدة خلال عيد الأضحى متابعات الخليج 365 - القصيم أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. Advertisements ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان (شرقًا) بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، وبطاقة تشغيلية تبلغ (٧٥٠) ذبيحة يوميًا، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.



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