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2020-07-25 نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد”COVID-19″. Advertisements وتمت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كافة المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات. وغادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتهما الصحية للاطمئنان عليهما.



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