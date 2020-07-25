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اعتقال صاحب مقطع يظهر امرأة عارية ومكبلة تتعرض للضرب بالمغرب
بدعوى تورطها في الخيانة
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بالمغرب، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مساء أمس الجمعة، الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه تعرض سيدة عارية ومكبلة للضرب والجرح العمديين.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة المركزية المكلفة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورًا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة (شمال).
وأشار البيان إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.
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