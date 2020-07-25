محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:44 PM ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها Advertisements "الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% "الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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