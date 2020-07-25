، "نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تواصل جمعية "نفع" الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية، والذي يتواصل للعام السادس على التوالي بتوفير ثلاثة آلاف أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا بقيمة 650 ريالاً للأضحية الواحدة.
وتتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني: https://nafa.org.sa/e
وقال المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة.
وأضاف أن الجمعية يسّرت تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستر كارد، إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.
وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة، أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.
وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك، عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين.
وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة.
وأضاف أن ذلك بالتنسيق مع مراكز ومقرات جمعية مراكز الأحياء حسب اتفاقية التعاون بين الطرفين لتوزيع لحوم الأضاحي للفئات المستحقة.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:33 PM
وفرت 3 آلاف أضحية للأسر المحتاجة والمتأثرة من الجائحة
تواصل جمعية "نفع" الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية، والذي يتواصل للعام السادس على التوالي بتوفير ثلاثة آلاف أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا بقيمة 650 ريالاً للأضحية الواحدة.
وتتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني: https://nafa.org.sa/e
وقال المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة.
وأضاف أن الجمعية يسّرت تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستر كارد، إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.
وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة، أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.
وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك، عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين.
وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة.
وأضاف أن ذلك بالتنسيق مع مراكز ومقرات جمعية مراكز الأحياء حسب اتفاقية التعاون بين الطرفين لتوزيع لحوم الأضاحي للفئات المستحقة.
، "نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.