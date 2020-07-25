محمد بن مسعود - الدمام - وفق الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق البروتوكولات الطبية نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات. وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما. 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:21 PM وفق الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق البروتوكولات الطبية Advertisements حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات. وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما. الكلمات المفتاحية ، حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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