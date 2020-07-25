- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.
وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.
وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:17 PM
بن لبدة: الجميع استبشر بسلامة الوالد القائد وتماثله للشفاء
رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.
وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.
وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.
، "محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.