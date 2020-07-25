شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية إضافة حساب بنكي غير حساب المستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى إمكانية إضافة حساب بنكي آخر غير الحساب الخاص بالمستفيد الرئيسي.

وكان أحد مستفيدي البرنامج قد تساءل حول مدى إمكانية إضافة الحساب البنكي لأحد أفراد الأسرة بدلًا من الحساب الخاص بالمستفيد الرئيسي، المتمثل في رب الأسرة.

وأجاب البرنامج، عبر حسابه الخاص بخدمة المستفيدين، بأنه لا يجوز إضافة حساب بنكي آخر بدلًا من الحساب الخاص بالمستفيد الرئيسي.