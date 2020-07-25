شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم الأضحية عن الأموات وصيغتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء حكم الأضحية عن الأموات ومدى جواز إشراك الأحياء فيها .

وقال " السلمي " في برنامج يستفتونك ان الأضحية عن الميت نوعين إما تكون وصية وبمال الميت وفي هذه الحالة يجب على الحي تنفيذها ولا يحق له ان يدخل في ثوابها .

وإما ان تكون بغير وصية رغبة من الحي في التقرب من ابيه الراحل او والدته او غيرهما وفي هذه الحالة يجوز له ان يشترك في الأضحية مع المتوفي فيقول : اللهم عني وعن ابي .. او اللهم عني وعن امي او عمتى والأفضل له ان يشترك مع الأموات لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضحى عن الأموات فقط فكان يقول عليه الصلاة والسلام :اللهم عني وعن اهل بيتي ، او اللهم عني وعن امتي ونحو ذلك .