شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم الأضحية عن الأموات وصيغتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ عبدالله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء حكم الأضحية عن الأموات ومدى جواز إشراك الأحياء فيها .
وقال " السلمي " في برنامج يستفتونك ان الأضحية عن الميت نوعين إما تكون وصية وبمال الميت وفي هذه الحالة يجب على الحي تنفيذها ولا يحق له ان يدخل في ثوابها .
وإما ان تكون بغير وصية رغبة من الحي في التقرب من ابيه الراحل او والدته او غيرهما وفي هذه الحالة يجوز له ان يشترك في الأضحية مع المتوفي فيقول : اللهم عني وعن ابي .. او اللهم عني وعن امي او عمتى والأفضل له ان يشترك مع الأموات لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضحى عن الأموات فقط فكان يقول عليه الصلاة والسلام :اللهم عني وعن اهل بيتي ، او اللهم عني وعن امتي ونحو ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم الأضحية عن الأموات وصيغتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.