شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية تسود أجواء 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل، القصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: عفيف، الدوادمي، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

وقالت الهيئة، أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.