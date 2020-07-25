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حقيقة حرمان الصيادلة السعوديين من التوظيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله بشأن عدم توظيف أي صيدلي سعودي بعد صدور قرار توطين الصيدلة.

وأكدت الوزارة، على عدم صحة تلك الأنباء، لافتة إلى أنه بعد قرار توطين الصيدلة تم توظيف 1500 صيدلي، في القطاع من مستهدف 3 آلاف وظيفة في العام 2022م.

ومن الجدير بالذكر، أنه تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيادلة بنسبة 20%، اعتبارا من الأربعاء الماضي، وستبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 01 / 12 / 1442هـ والتي تستهدف توطين 30%.

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