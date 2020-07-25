شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لأول كاميرا شخصية يقتنيها الملك سلمان قبل نحو 60 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت صورة قديمة التقطها المصور اللبناني صفوح النعماني، قبل نحو 60 عاما، الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يمسك أول كاميرا شخصية يقتنيها.

وأوضح موقع الحج 1441هـ أن الملك حينها كان في العشرينات من عمره، والتقطت الصورة في محافظة جدة.