بالفيديو.. قصة شاب اعتزل حياة البشر ليصاحب الذئاب بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):شهدت منطقة القصيم، اعتزال شاب حياة البشر واتجه لتربية الذئاب ورعايتها؛ حباً لها وللاعتناء بهذه الحيوانات، وذلك بعد عثوره على بعض الذئاب في جبال الموشم بالقصيم.
وقال الشاب، خلال حديث لقناة "MBC"، أن الذئاب من الحيوانات الوفية التي بمقدورها الشعور بإخلاص مربيها، مؤكدًا أنه يصطحبها في بعض الأحيان بسيارته دون خوف من أن تغدر به.
وفي السياق نفسه، أكد المواطن الشاب إنه يقوم بنفسه على إطعام الذئاب ومجالستها والعناية بها، كما أن بعضها وُلدت على يديه وأشرف بنفسه على إرضاعها خلال أيامها الأولى.
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