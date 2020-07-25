شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سلمان وبعض أشقائه يؤدون العرضة عام 1953 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي للملك سلمان بن عبد العزيزحفظه الله مع بعض أشقائه خلال تأدية العرضة عام 1953 م / 1373 هـ . كشفت صورة نادرة عن مشهد تاريخي للملك سلمان بن عبد العزيزحفظه الله مع بعض أشقائه خلال تأدية العرضة عام 1953 م / 1373 هـ . ووفقاً لدارة الملك عبد العزيز فإن هذه الصورة كانت بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم قبل 70 عام . وأظهرت الصورة الملك سلمان بجانب الأمير طلال والأمير سلطان والأمير نواف والأمير تركي والأمير فيصل بن تركي ابن شقيقه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك سلمان وبعض أشقائه يؤدون العرضة عام 1953 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.