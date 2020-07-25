السعودية: هيون الغماس تنشر صورة عروس ابنها بالخطأ وتقلب العرس لعزاء

تصدرت نجمة "سناب شات" السعودية هيون الغماس، تريند جوجل، بعد نشرها صورة عروسة نجلها راكان بالخطأ، مما تسبب بحزن كبير في العائلة.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دشن رواد المواقع هاشتاغ "زواج راكان الحربي""، و"هيون الغماس"، بعد تداول صورة العروس التي تم نشرها بالخطأ من قِبل والدته.

وكانت هيون قد قامت بنشر صورة بالخطأ لزوجة ابنها خلال حفل الزواج، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع جداً. كما اورد موقع "دليل الوطن".

وتوجهت هيون ووالدة العروس وصديقاتها الدعوة الى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الصورة وحذفها لانها نشرت على السناب شات بالخطأ.

واكدت هيون ان العرس انقلب الى بيت عزاء وحزن كبير بسبب هذا الخطأ مهيبة بالمغردين بوقف تداول الصورة وحذفها فوراً.

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وانتشر فيديو لحفل زفاف راكان الحربي يوثق قاعة الحفل وهي بكامل زينتها وترتيباتها الفنية اضافة الى الطعام الذي لم يمسسه اي من الضيوف.

من جانبها هددت الجوهرة الفدا المشهورة على تطبيق سناب شات بمقاضاة كل من قام بنشر وتداول الصورة لما كان له الأثر على تخريب حفل زواج نجل هيون العريس راكان الحربي وزوجته العروس وما تبعه من حزن كبير من قبل الجميع.

وهاجمت هيون كل من قام بنشر الصورة قائلة : ” إيش الإنجاز اللي سويته؟ ابني راكان انصدم في الشارع من اللي حصل وأم البنت تعبانة” .

من جهتها اكدت شيخة البلوي وهي محامية هيا الغماس انها بصدد اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بنشر وتداول الصورة، مشددة على انه أمر يعاقب عليه القانون بالسجن مدة تصل الى العام اضافة الى غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، او بواحدة من العقوبتين، طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتضامن المغردون مع هيون الغماسي وولدها العريس راكان الحربي وعروسه طالبين عدم تداول الصورة وحذفها محذرين متداولي الصورة من عقاب الله تعالى اولاً والقانون ثانياً.