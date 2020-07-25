︎ :
.
يعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم (المبتدئة بالتوظيف) للفصل التدريبي الأول لعام (2021-2020م) للتوظيف في شركة المراعي على النحو التالي:
– إنتاج الألبان والأغذية
– صيانة معدات الإنتاج
– الإنتاج الحيواني
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات.
– لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– إجتياز اختبار الفحص الطبي.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
المميزات:
– يحصل المتدربين على شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية.
– مدة التدريب سنتان تبدأ بالتوظيف في شركة المراعي.
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الإنجليزية.
– راتب بعد التخرج يتراوح بين 5500 ريال إلى 7300 ريال.
– فرص للإبتعاث الخارجي.
– مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال أثناء التدريب.
– التأمين الطبي الشامل.
– توفر سكن ومواصلات للمتدربين.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من غداً الأحد 1441/12/5هـ (الموافق 2020/7/26م) عن طريق الرابط: http://bit.ly/2xB5LLI ويستمر حتى الأحد 1441/12/19هـ (الموافق 2020/8/9م).
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في شركة المراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.