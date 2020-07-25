إعلان برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في شركة المراعي

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يعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم (المبتدئة بالتوظيف) للفصل التدريبي الأول لعام (2021-2020م) للتوظيف في شركة المراعي على النحو التالي:

– إنتاج الألبان والأغذية

– صيانة معدات الإنتاج

– الإنتاج الحيواني

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات.

– لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– إجتياز اختبار الفحص الطبي.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

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المميزات:

– يحصل المتدربين على شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية.

– مدة التدريب سنتان تبدأ بالتوظيف في شركة المراعي.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– يعتمد التدريب على تطوير اللغة الإنجليزية.

– راتب بعد التخرج يتراوح بين 5500 ريال إلى 7300 ريال.

– فرص للإبتعاث الخارجي.

– مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال أثناء التدريب.

– التأمين الطبي الشامل.

– توفر سكن ومواصلات للمتدربين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الأحد 1441/12/5هـ (الموافق 2020/7/26م) عن طريق الرابط: http://bit.ly/2xB5LLI ويستمر حتى الأحد 1441/12/19هـ (الموافق 2020/8/9م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

