المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن برنامج تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

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يعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (SEHAI) عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مقر المعهد (بالرياض) لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:
شروط القبول بالمعهد:
– أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية (رجال فقط).
– حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا تقل النسبة عن 65% .
– لا يتجاوز العمره 26 عاماً، و أولوية القبول لحديثي التخرج.
– اجتياز الفحص الطبي .
المميزات خلال الدراسة بالمعهد:
– توقيع عقد عمل مع أحدى الشركات الأعضاء من تاريخ الالتحاق بالمعهدتوقيع عقد عمل مع أحدى الشركات الأعضاء من تاريخ الالتحاق بالمعهد .
– يحصل المتدرب المنتظم في المعهد على مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال .
– تأمين طبي وعلاج في أرقى المستشفيات الخاصة .
– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ القبول في المعهد.
– تأمين سكن داخلي مؤثث ومجهز بالكامل للمتدربين من خارج مدينة الرياض.
– توفر الخدمات المقدمة في المعهد كالمصلى والمكتبة والمعامل والرش والمطعم وملاعب والصالات الرياضية وممارسة الانشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية.
المميزات بعد التخرج من المعهد:
– الحصول على دبلوم تقني في أحد تخصصات المعهد يعادل دبلوم الكليات التقنية في المملكة.
– العمل في المدينة والفرع الذي حددته الشركة التي وقع العقد معها .
– يخضع الخريج للتدرج الوظيفي وفقاً لنظام الموارد البشرية في كل شركة .
-راتب وبدلات مجزية عند التخرج .
– يمكن للتخريج العمل في القطاع الحكومي مدني أو عسكري بعد انتهاء عقدة من الشركة إذا رغب في ذلك.
– الدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك معتمد من كلية نيبون للهندسة باليابان.
– إكمال الدراسة والتدريب للبكالريوس في كليات التقنية وكلية المتدربين داخل المملكة، وفي المجال التقني والهندسي خارج المملكة .
– إمكانية الحصول على الابتعاث الخارجي في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
الشركات المشاركة:
– شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات
– شركة العليان المالية
– شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية
– الشركة الإلكترونية الحديثة المحدودة
– شركة صناعات العيسى
– مجموعة المتبولي المتحدة
– شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
– شركة إبراهيم شاكر المحدودة
– شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/32TA94L
تفاصيل أكثر:
http://www.sehai.org/Content/content…
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