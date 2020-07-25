المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن برنامج تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

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يعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (SEHAI) عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مقر المعهد (بالرياض) لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

شروط القبول بالمعهد:

– أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية (رجال فقط).

– حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا تقل النسبة عن 65% .

– لا يتجاوز العمره 26 عاماً، و أولوية القبول لحديثي التخرج.

– اجتياز الفحص الطبي .

المميزات خلال الدراسة بالمعهد:

– توقيع عقد عمل مع أحدى الشركات الأعضاء من تاريخ الالتحاق بالمعهدتوقيع عقد عمل مع أحدى الشركات الأعضاء من تاريخ الالتحاق بالمعهد .

– يحصل المتدرب المنتظم في المعهد على مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال .

– تأمين طبي وعلاج في أرقى المستشفيات الخاصة .

– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ القبول في المعهد.

– تأمين سكن داخلي مؤثث ومجهز بالكامل للمتدربين من خارج مدينة الرياض.

– توفر الخدمات المقدمة في المعهد كالمصلى والمكتبة والمعامل والرش والمطعم وملاعب والصالات الرياضية وممارسة الانشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية.

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المميزات بعد التخرج من المعهد:

– الحصول على دبلوم تقني في أحد تخصصات المعهد يعادل دبلوم الكليات التقنية في المملكة.

– العمل في المدينة والفرع الذي حددته الشركة التي وقع العقد معها .

– يخضع الخريج للتدرج الوظيفي وفقاً لنظام الموارد البشرية في كل شركة .

-راتب وبدلات مجزية عند التخرج .

– يمكن للتخريج العمل في القطاع الحكومي مدني أو عسكري بعد انتهاء عقدة من الشركة إذا رغب في ذلك.

– الدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك معتمد من كلية نيبون للهندسة باليابان.

– إكمال الدراسة والتدريب للبكالريوس في كليات التقنية وكلية المتدربين داخل المملكة، وفي المجال التقني والهندسي خارج المملكة .

– إمكانية الحصول على الابتعاث الخارجي في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

الشركات المشاركة:

– شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات

– شركة العليان المالية

– شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية

– الشركة الإلكترونية الحديثة المحدودة

– شركة صناعات العيسى

– مجموعة المتبولي المتحدة

– شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

– شركة إبراهيم شاكر المحدودة

– شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/32TA94L

تفاصيل أكثر:

http://www.sehai.org/Content/content…

