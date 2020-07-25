تدريس القابضة تعلن وظائف تعليمية للرجال والنساء بمختلف التخصصات

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تعلن شركة تدريس القابضة عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف التعليمية (للرجال والنساء) للعمل في مدارسها بالعاصمة (الرياض) في التخصصات التالية:
– الرياضيات
– العلوم
– الكيمياء
– الفيزياء
– الاحياء
– التربية الفنية
– التربية البدنية
– اللغة الإنجليزية
– الرياضيات (باللغة الإنجليزية)
– العلوم (باللغة الإنجليزية)
– اللغة العربية
– التربية الإسلامية
– الاجتماعيات
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن سنة.
نبذة عن الشركة:
شركة تدريس القابضة تمتلك وتشغيل وتؤسس مجموعة كبرى من المؤسسات التعليمية في جميع المجالات التربوية والتعليمية بها. ومنها: (مراحل التعليم العام، مراكز التدريب المهني، شركات الخدمات التربوية والتعليمية، خدمات القياس والتقويم، الإعداد للاختبارات وتقديم المساعدة الدراسية).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1441/12/3هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة التخصص المطلوب في عنوان الرسالة.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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